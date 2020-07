Sarri: “L’Atalanta? E’ una delle migliori squadre d’Europa. Ci prendiamo un punto meritato”

Intervenuto nel post gara di Juventus-Atalanta, Maurizio Sarri ha commentato il pari contro l’Atalanta ai microfoni di DAZN: “Abbiamo affrontato una delle migliori squadre in Europa. Abbiamo preso due gol sulle palle perse, giocare con l’Atalanta è diverso, abbiamo fatto bene nel secondo tempo meritando il risultato. Ci prendiamo un punto importante, che pesa un punto. Di certo non sono tranquillo. Era una gara difficile per gli attaccanti, meno per Cristiano. Nella parte finale abbiamo provato con Higuain che poteva aprire degli spazi. Pjanic? Non stava benissimo e abbiamo preso scelte diverse, non volevo correre il rischio di un infortunio”.

