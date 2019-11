Sarri: “L’Atalanta ci ha fatto soffrire. Fortunati a pareggiare in un’azione confusa”

Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport :”E’ stata una partita bella di ritmo e intensità. Abbiamo iniziato bene. Dopo l’episodio del rigore ci siamo persi, pensando a tutto il contesto invece che alla partita. L’Atalanta ci ha fatto soffrire ed è passata giustamente in vantaggio. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un’azione confusa e in un momento della partita che sembrava di stanca. Abbiamo poi avuto il merito di poterla vincere giocando bene i minuti finali“. Ha proseguito: “Dominare con l’Atalanta è difficile per tutti. Qui soffriranno tutti. Aveva ragione Guardiola che giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista”.

Su Bernardeschi uscito al 26’: “Ha preso un colpo e dopo non riusciva più a respirare. Sembra sia un colpo al diaframma. Vediamo se ci saranno conseguenze. Anche Douglas Costa non stava benissimo. Speriamo sia solo una contrattura”.

Su Ronaldo:” Io sarei contento che Cristiano sia pronto per martedì. Il giocatore aveva questa esigenza di risolvere questo piccolo acciacco che lo stava condizionando in partita e nel potersi allenare con continuità. In questo momento lui ha fatto la scelta giusta: tentare di trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio e vedere se finalmente potevamo risolvere questo piccolo acciacco che lo stava condizionando soprattutto mentalmente”.

Foto: Profilo Twitter Juventus