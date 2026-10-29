Sarri: “L’approccio del secondo tempo con l’infortunio all’arbitro e loro che attaccavano sotto la Fiesole non è stato facile. Abbiamo fatto meglio”

29/10/2026 | 23:08:34

Maurizio Sarri analizza il pari contro la Fiorentina a DAZN: “Siamo rimasti in partita bene, abbiamo creato tante situazioni che si potevano sfruttare meglio. Va trovata un po’ di compattezza ma rispetto a qualche partita triste abbiamo fatto meglio. L’approccio del secondo tempo non è stato semplice anche per l’infortunio all’arbitro che ha prolungato i tempi e perché loro attaccavano sotto la loro curva. Sugli infortuni non lo so, vedremo. Oggi non avevamo 8 giocatori, 2 potevano essere usati a metà, ma no ci possiamo mettere a piangere. De Ketelaere doveva rispondere e ha fatto due belle partite”.

Foto: X Fiorentina