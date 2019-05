Sarri: “La stagione è diventata straordinaria. Hazard? Dispiace che vada via”

Una finale da favola per Maurizio Sarri, che ha alzato al cielo l’Europa League battendo in finale l’Arsenal per 4-1. E dopo la gara, il tecnico del Chelsea ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo conquistato la Champions, compito non semplice per l’elevato livello del campionato, e poi abbiamo perso una finale dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham e poi abbiamo vinto questa in Europa League. Dopo stasera la nostra stagione è diventata da buona a straordinaria. Da febbraio in poi è cambiato il feeling coi giocatori, forse sono cambiato anche io. Col passare dei mesi sta diventando una squadra mia. Hazard via? Mi dispiace, è un giocatore straordinario, ha margini di miglioramento”, ha concluso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Europa League