Sarri: “La squadra sta ritrovando una certa solidità. Rinnovo? Appena mi arriva il documento lo firmo”

Maurizio Sarri a DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: “Nel primo tempo questa squadra è stata la più vicina alle mie idee. Peccato per aver chiuso la frazione in parità ma sono contento che siamo riusciti a metterla a posto. L’aspetto positivo è dopo aver preso 8 gol in due partite nelle ultime 5 ne abbiamo presi 4, sicché la squadra sta ritrovando una certa solidità. Siamo a un punto in cui ci sono delle partite in cui sembra di essere sulla strada giusta, poi si fa un passo indietro, poi due avanti. Negli ultimi tempi sembra che le regressioni siano meno rispetto a prima. Diciamo che sembra che siamo sulla strada giusta”. Sul rinnovo che già vi abbiamo ampiamente anticipato e sul contratto: “Non lo so, se mi arriva lo firmo (ride, ndr). Devo sentire il mio avvocato, ma giorni prima di una partita non parlo di queste cose”.

FOTO: Twitter Lazio