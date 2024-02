Sarri: “La squadra è stata piatta. Abbiamo qualche attenuante, ma oggi il calo è stato troppo accentuato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina: “La squadra non ha reagito a niente, né al vantaggio non meritato, né a un rigore sbagliato, né allo svantaggio. E’ stata piatta. Qualche attenuante le abbiamo: tre giocatori avevano sintomi influenzali, altri hanno bisogno di tirare il fiato, ma il calo oggi è stato troppo accentuato. Mi viene il dubbio che non abbiamo la struttura mentale per fare quattro competizioni”.

Sull’obiettivo Champions: “Siamo in una posizione difficilissima, chiedo alla squadra di pensare partita dopo partita. Speriamo di recuperare fisicamente e mentalmente”.

Soltanto una volta, in campionato, la Lazio è riuscita a ribaltare il risultato. Su questo dato, Sarri ha risposto: “In stagione abbiamo avuto a che fare con tanti problemi offensivi. Adesso stiamo segnando di più, ma perdendo solidità. Vediamo se è un discorso dovuto alle energie spese o meno”.

Foto: Twitter Lazio