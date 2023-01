Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo il ko della sua Lazio contro il Lecce, analizzando anche la sosta per il Mondiale.

Queste le sue parole: “La sosta? È stata una grandissima rottura di….è inconcepibile, mi viene difficile anche parlarne. Fosse per me si giocherebbe sempre, questa sosta è stata una bestemmia e il calcio mondiale non ha avuto niente indietro da questa sosta”.

Foto: twitter Lazio