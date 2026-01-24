Sarri: “La società vuole costruire una squadra giovane, a me interessa la qualità e non l’età. Faremo i conti alla fine”

24/01/2026 | 23:20:12

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Lecce: “I tifosi mi stanno mostrando un amore incondizionato, io ho fatto la promessa di onorare questo club. Ci stiamo ridimensionando? Fino a questo momento sì, poi faremo i conti alla fine. A me dell’anagrafe non mi importa niente, se c’è qualità l’anagrafe non conta per me. La società dice che vuole fare una squadra giocare. Abbiamo sprecato una miriade di palloni nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno per poi sparire negli ultimi 25 metri, è un problema che facciamo fatica a risolvere questo. Dia nei primi 15 minuti non aveva fatto bene, poi gli arrivavano troppe palle sporche. Ratkov mi è sembrato un po’ in crescita rispetto a quando è arrivato, forse non mettiamo i giocatori in condizione. Questa nottata sta prendendo una direzione precisa? Non lo so, non ne ho idea in questo momento. A bocce ferme avremo qualche idea in più, la sensazione di dire di no in questo momento è grossa, ma aspettiamo”.

foto x lazio