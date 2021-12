Sarri: “La sfortuna? No, ce la cerchiamo, abbiamo preso il 2-1 con un nostro difensore centrale nell’area opposta”

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN: “La sfortuna a volte ce la cerchiamo, abbiamo preso il secondo goal con un difensore centrale nell’area opposta. Lo svolgimento della partita ci ha messo in difficoltà per gli infortuni di Pedro e Zaccagni. Il risultato di sconfitta può venire fuori con una squadra molto tecnica. Abbiamo avuto un minimo di sorpresa sulla formazione del Sassuolo, non è che però ci cambiava il mondo. Abbiamo affrontato spesso il 4.2-3-1. sapevamo che loro erano una squadra molto tecnica. Valgono più della classifica che hanno e abbiamo perso due calciatori fondamentali per lo sviluppo della gara”.

FOTO: Twitter Lazio