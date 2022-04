Sarri: “La risata di Acerbi era per il nervoso, non creiamo polemiche. Arbitraggio? A senso unico”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Il rammarico è forte, la squadra ha dato tutto quello che aveva. Ha fatto un primo tempo di alto livello, poi nella ripresa siamo calati. Abbiamo avuto una settimana difficile con 8 giocatori con la febbre, qualcuno anche fino a ieri. Era chiaro che non tutti potevano reggere 90 minuti. Abbiamo sofferto ma dopo i cambi siamo rientrati in partita. Abbiamo perso per un errore, una sciocchezza. Ma devo dare atto ai ragazzo che hanno lottato fino alla fine nonostante tutto”.

La risata di Acerbi: “Il gossip non mi interessa, parliamo di calcio. Penso sia stata una risata amara, di nervosismo, non creiamo polemiche. Marusic? Non ho visto il duro confronto in campo tra i due, quando lo vedrò ne parlerò”.

Sull’arbitraggio: “È un discorso delicato. Dipende quanto ti viene concesso di protestare. Non è un discorso di personalità, ma di forza. L’arbitraggio di questa sera lo avete visto tutti. Sono di parte ma la sensazione che Guida stesse arbitrando a senso unico l’ho avuta in più occasioni”.

Foto: Twitter Lazio