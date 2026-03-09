Sarri: “La questione dei tifosi va risolta, non so come. Futuro? Non lo so, a fine campionato ne parleremo”

09/03/2026 | 23:35:51

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “All’interno della partita ci sono stati momenti di difficoltà, ma la squadra, nonostante qualche assenza pesante alle quali si sono aggiunte le defezioni di Cataldi e Romagnoli, è stata bravissima, facendo 30 minuti finali di grande cuore. Il successo arrivato in extremis è ampiamente meritato”.

La Lazio ha un cuore e lo sta dimostrando. “Siamo una squadra che riesce ad avere questo atteggiamento. Possiamo sbagliare una partita, ma quello è estremamente positivo. Le difficoltà sono enormi e non sono finite: per un giocatore e un gruppo è avvilente giocare senza pubblico, ma stanno reagendo anche a quello”.

Ha una strategia per riportare i tifosi all’Olimpico? “Non lo so, è una situazione sicuramente non facile, però penso che la società debba intraprendere delle iniziative per riportarli perché per noi sono importanti. Non so quali, non ho mai fatto il dirigente, loro hanno le idee molto più chiare di me, la storia va avanti da tempo”.

Come vede il suo futuro alla Lazio? “Non lo so, faremo qualche riunione appena finito il campionato e te lo saprò dire. È una squadra che per essere all’altezza della storia della Lazio va rinforzata, mi sembra evidente”.

Foto: sito Lazio