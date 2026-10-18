Sarri: “La non chiamata del VAR sul mani di De Winter non me la spiego. Con Chiffi mi succede spesso. Bene i primi 5 minuti”

18/10/2026 | 20:51:00

Maurizio Sarri commenta la sconfitta contro il Milan a DAZN: “La sensazione è che se riuscivamo a metterli in area potevamo riaprirla. La non chiamata al VAR sull’intervento di De Winter non me la spiego. I ragazzi comunque sono stati bravi, hanno fatto una mezz’ora finale importante. Ci rimane il rammarico perché la palla del 3-3 abbiamo avuto la palla del pari. Nei primi 5/6 minuti abbiamo fatto piuttosto bene, poi abbiamo diminuito l’aggressività. Due tiri ciabattati da fuori area si sono tramutati in rigori, con Chiffi mi succede spesso”.