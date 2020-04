Sarri: “La mia scaramanzia? In Eccellenza avevo la fissazione di parcheggiare sempre nello stesso posto”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è ospite del programma “A Casa Con La Juve”, in diretta sul canale YouTube del club bianconero, insieme allo scrittore Sandro Veronesi, per rispondere alle domande di Claudio Zuliani, il telecronista Enrico Zambruno e dei tifosi. In merito alla sua famosa scaramanzia, il tecnico toscano ha dichiarato: “Tutti gli allenatori sono scaramantici. Siamo così tanto legati agli episodi e a cose che devono fare altri, che la mente di un allenatore diventa sempre scaramantica (ma anche quella di calciatori e addetti ai lavori). Episodi ne potrei raccontare tanti: quando ero in Eccellenza avevo la fissazione di mettere sempre la macchina allo stesso posto, vicino agli spogliatoi; i ragazzi se n’erano accorti e ogni tanto mi mettevano la macchina lì apposta. Una volta diedi a un ragazzo tre minuti per spostarla, non lo fece. Così, misi la prima e gliela spostai io: la partita finì 2-0 per noi.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC