Sarri: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione. Onorerò il contratto”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus- Lazio. La gara, in programma domani sera alle 21,45 all’Allian Stadium non ha più il sapore della lotta allo scudetto ma resta una sfida molto importante per entrambe le compagini: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra. Nella partita singola puoi trovare le difficoltà di una grande squadra, è una squadra contro cui abbiamo sempre fatto fatica. È una partita la cui difficoltà si commenta da sola. È una squadra forte contro cui noi abbiamo sempre fatto fatica”.

L’idea del tridente pesante è stato accantonato: “Noi in questo momento abbiamo fatto 20-21 gol in 6-7 partite, quindi quello del gol non è un problema. Dobbiamo preoccuparci di essere solidi con continuità nel corso della partita. Bisogna capire se la verità sono gli 0 gol in 5 partite o i 9 in 3. Il lavoro è più rivolto a ritrovare solidità con continuità. Chi gioca davanti non è importante ma lo è il lavoro che si fa per la squadra”.

La Juventus è reduce da due punti in tre gare: “Perché abbiamo incontrato 3 squadre in grandi condizioni, i risultati lo dimostrano. Per il momento in cui stiamo giocando, in cui tutte le squadre fanno fatica ad avere il pallino del gioco per 90 minuti. Stiamo assistendo a partite strane che girano in maniera incomprensibile, se ne stanno vedendo tante. Due giorni fa stavo vedendo la Serie B e c’erano due partite che a 25 minuti dalla fine erano 2-0 e poi sono finite 2-4. È una difficoltà per tutti, giochiamo in un’anomalia. In più abbiamo trovato squadre con un livello di organizzazione altissimo. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo credo sia difficile per tutti”.

Mister Sarri fornisce informazioni sugli acciaccati: “Bentancur, deLigt e Bonucci hanno fatto differenziato, oggi vediamo la reazione. Chiellini deve stare fermo per qualche giorno. Vediamo domani chi è in grado di giocare visto che abbiamo comunque alternative”.

C’è l’idea di schierare Cuadrado in posizione più avanzata, al posto di Bernardeschi:“E’ un discorso di compiti e svolgerli bene. Possiamo giocare con Douglas Costa o Cuadrado, vediamo quale soluzione scegliere. Si tratta di fare bene i compiti affinché la difesa non venga esposta”.

Il tecnico di Figline Valdarno non ha paura del suo futuro: “Avete mai chiesto se un pilota di Formula Uno ha paura la velocità? Fa parte del mio mestiere, va bene se vinci e va male se perdi. Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, a partire da quella di domani. Tutto il resto è una conseguenza”.

