Sarri: “La distanza dal Milan era netta, vediamo di assottigliarla. Perdere punti ora è problematico”

Gara fondamentale per la Lazio quella di domani contro il Milan. Nel corso della sua conferenza stampa, il tecnico dei biancocelesti ha parlato del momento dei suoi: “Milinkovic ha fatto tutto l’allenamento con noi. Sta meglio di altri che hanno avuto l’influenza, anche se molti poi hanno avuto delle ricadute. Domani avremo il quadro più chiaro. A noi ci è mancato il passo per diventare forti, per ora non lo siamo stati, almeno per l’altissima classifica. Ma è un problema decennale: negli ultimi 7-8 anni, quando non c’erano Inter e Milan, la Lazio ha fatto la Champions una volta sola. Ora che sono rientrare le milanesi è più complicato. Il Milan è una squadra forte e prende un numero limitato di gol. Ci abbiamo giocato contro due partite, che loro hanno vinto agevolmente. La distanza era netta, vediamo di assottigliarla. Se domani sarà decisiva? Mancano 5 partite, tutte soo motivo di rischio e opportunità. Perdere punti ora è problematico, dobbiamo raccattarne più possibili. La protesta dei tifosi? Non posso giudicare”.

FOTO: Twitter Lazio