Sarri: “La Champions? Tare avrà le sue sensazioni. Io ho un cervello autonomo”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ha commentato in conferenza stampa post-partita, le affermazioni del d.s. biancoceleste in merito alla qualificazione in Champions League: “Tare ti parlerà delle sue sensazioni. Io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho fatto solamente una constatazione. La Lazio ha fatto un top quarto posto, un flop ottavo posto e sono stati considerati tutti buoni campionati dal mondo del calcio. Siamo quinti e sembra che stiamo facendo male. C’è qualcosa che non mi tornava. Ho la sensazione che alcune squadre siano più attrezzate di noi, poi se i ragazzi fanno come oggi possiamo dire la nostra”.

Foto: Twitter Lazio