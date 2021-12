Sarri: “L’Europa League ci sta tritando. Con la Lazio voglio fare un percorso”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida di domani contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Questa è una squadra che ha un buon livello di applicazione, non deve recepire messaggi. Il campionato è chiaro: l’Europa League ci sta tritando, per colpe nostre. Dopo le partite di Europa League abbiamo una media molto più bassa, ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati, soprattutto se si parla di confronti europei. Questo è il nostro limite attuale ed è la differenza tra la squadra forte e la squadra normale. La squadra forte riesce anche in condizioni precarie a strappare uno 0-0 o vincere 1-0 non meritando, noi invece arriviamo completamente scarichi. Non è questione di recepire messaggi: la squadra si allena bene”.

Su Pedro e Luis Alberto: “Spero di sì, ieri hanno fatto tutto l’allenamento tutti e tre. Zaccagni aveva preso un colpo, Luis sembra in via di risoluzione, Pedro aveva solo un affaticamento”.

Sul rinnovo: “L’obiettivo è di costruire una squadra giovane, destinata almeno in teoria a crescere nel tempo, facendo un percorso. Poi dove possa portarci non lo sa nessuno, però secondo noi è la strada più percorribile”.

