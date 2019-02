Sarri: “Kepa? Ha chiesto scusa, ma ai rigori volevo un portiere in ottime condizioni. Domani titolare? Deciderà il gruppo”

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Tottenham: “Kepa? Ho parlato con il portiere e ha chiesto scusa a tutti. Non vogliamo ucciderlo. Non volevo un portiere con i crampi durante i rigori. Caballero conosce molto bene i giocatori di Guardiola. Pensavo che fosse meglio avere un estremo difensore in ottime condizioni. Se domani sarà titolare? Non so se sarà titolare, dobbiamo decidere. Penso che sia in forma, ieri ha recuperato. Sarà una decisione del gruppo, di tutti i giocatori. E’ stato il club a decidere di multarlo, lo deve accettare. Se ho ancora il rispetto di tutti? Avete visto la partita di domenica? Allora sapete già la risposta”.

Foto: Chelsea Twitter