Sarri: “Juve inallenabile? Sono i virgolettati dei giornalisti. Mi resta uno scudetto vinto dopo 20 anni di sacrifici”

Vigilia di Lazio-Juventus. Maurizio Sarri ritrova la Juve dopo un anno e 4 mesi, quando vinse lo scudetto nell’estate 2020.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Juve inallenabile? Inallenabile sono i virgolettati che ogni tanto i giornalisti mettono, come i sembra che. Non ho mai detto questo. Mi è rimasto un campionato vinto, ho fatto categorie basse, vincere in Serie A è qualcosa di importante, che chiude il cerchio di 20 anni di sacrifici”.

Foto: Twitter Lazio