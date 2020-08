Sarri-Juve, atteso il comunicato dell’esonero. Gli scenari

Era già tutto chiaro da ieri sera. E anche da stamattina quando vi abbiamo parlato dei contatti con altri allenatori. La Juve ha deciso di esonerare Sarri, sotto contratto fino al 2021 con opzione per un’altra stagione. Accelerando la decisione che aveva messo in preventivo entro questo fine settimana. Dalle parole di Agnelli si era capito tutto, non contatti altri allenatori se non hai deciso di chiudere il rapporto con attuali tecnici. Gli scenari: Mauricio Pochettino piace molto, ci sono stati contatti anche nelle ultimissime ore, soprattutto è libero. A Paratici intrigherebbe parecchio Simone Inzaghi, sotto contratto con la Lazio fino al 2021 e in trattativa per il rinnovo. Jorge Mendes, agente di Ronaldo, ha proposto Paulo Sousa, ma la cosa per il momento non ha avuto sviluppi.

Foto: SpazioJ