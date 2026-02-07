Sarri: “Io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare. Zaccagni? C’è la speranza di recuperarlo prima”

07/02/2026 | 12:49:37

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve. Queste le sue parole:

“Le parole di Fabiani sul mercato? Si gioca con la Juve e si parte dal mercato? Sai benissimo che è inutile, mi concentro sulla squadra e sulle partite. Penso che quella di prima era una squadra più pronta, questa è una squadra che deve crescere. Solo Taylor deve ritrovare condizione e adattarsi al campionato, che magari non è il più qualitativo ma tra i più difficili. Se confermo la volontà di continuare? Io ho un contratto in essere, se non ci sono cose particolari che non fanno cambiare una delle due parti si va avanti. Io sono come i tifosi, mi piacerebbe sognare e questa cosa al momento non la possiamo fare. Questa squadra sta affrontando enormi difficoltà da inizio anno, ci possono dire che siamo scarsi, ma non possono dirci che non abbiamo provato. Romagnoli? Sta bene, si è allenato bene dopo cinque giorni di permesso. Stamani abbiamo provato due formazioni una completamente diversa dall’altra, vediamo come giocheremo. Speriamo Bremer non si mangi il nostro centravanti. Il mio rapporto con la società? Non è una questione di rapporti. Io non ho l’ossessione della vittoria, ma del sogno e mi piacerebbe avere una squadra con cui poter sognare. Vorrei avere questo spazio aperto, adesso l’obiettivo è far crescere i ragazzi che ci sono e che sono arrivati. Come vivo la situazione ambientale della Lazio? Avendo la fortuna di non leggere e non ascoltare niente la vivo con discreta serenità, le incazzature non vengono per quello che si dice ma per fatti reali. In ambito lavorativo ci sono delle discussioni, ma credo che quello sia inevitabile. Ogni società ha due compartimenti, quello economico e quello sportivo, farli coincidere è dura. Zaccagni? Deve fare un controllo settimana prossima, ha ancora dolore. È un infortunio strano per un calciatore, ma purtroppo è un infortunio abbastanza serio. C’è la speranza di recuperarlo prima rispetto alla diagnosi iniziale”.

Foto: sito Lazio