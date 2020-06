Sarri: “Io il migliore esordiente sulla panchina della Juve negli ultimi 50 anni”

Arrivano altre dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: “Le critiche? In stagione, al di là di qualche prestazione negativa, il nostro percorso è stato buono. I risultati sono i migliori degli ultimi 50 anni per un allenatore della Juve all’esordio. La mia media punti è la più alta dal ’55 per un esordiente – evidenzia Sarri –. La vittoria non è mai scontata, non è mai la normalità. Ora vogliamo trasformare questo lungo percorso in qualcosa di concreto. Non possiamo cambiare in profondità dal punto di vista tattico, anche a causa dei pochi allenamenti collettivi e del fatto che avremo tantissime partite ravvicinate. Dal punto di vista mentale è stato difficile per tutti. Ci siamo ritrovati di fronte a qualcosa di mostruoso e di inatteso. Io ho trovato dei ragazzi migliori, più aperti, più sorridenti, più disponibili. E forse anch’io ho fatto un percorso positivo. Mi sento più paziente e meno intransigente”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve