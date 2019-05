Sarri: “Io alla Juve? Ho ancora 2 anni di contratto con il Chelsea. Parlerò con la società”

Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l’Arsenal. L’ex Napoli ha parlato anche delle voci che lo vedono vicino alla Juventus: “Io il favorito per allenare la Juventus? Voglio pensare soltanto alla finale. Ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Prima di tutto parlerò con la società, ma questo non è il momento, perché sto pensando soltanto a questa partita. La nostra sensazione è che ci meritiamo di vincere. Sapete bene quale sia la mia opinione, è rimasta la stessa. In questo momento voglio parlare soltanto della finale e dei miei giocatori”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea