Sarri: “Inter tra le più forti d’Europa, la forbice con queste squadre si è allargata. Romagnoli? Vediamo domani”

08/11/2025 | 12:38:13

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter: “È palese che l’Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti dell’Inter. Dobbiamo guardare l’opportunità che ci offre questa partita, che sarà durissima. Sarà difficile anche esprimendoci ai nostri massimi livelli, ma c’è un’opportunità. Romagnoli? Oggi si è allenato abbastanza bene, domani vedremo come si sveglierà e decideremo”.

foto x lazio