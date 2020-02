Sarri: “In tre per lo scudetto, uno stimolo per tutti. City? Io resterei anche senza Champions”

Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juve, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Brescia: “Era palese fin dall’inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso. Sarà emozionante e stimolante giocarci il campionato fino alla fine. Quindi potrebbe darci grandi motivazioni. Come risolvere i problemi difensivi della Juve? Con più aggressività, dobbiamo alzare il livello di intensità difensiva. Questo ci succede solamente in alcuni momenti della partita, dobbiamo lavorarci. Bernardeschi? Non è ancora in gruppo, potrebbe rientrare la prossima settimana. Il momento negativo finisce con la sfida di sabato: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede. Abbiamo fatto una brutta partita e abbiamo perso, tutto viene amplificato perché siamo la Juve, ma i nostri giocatori dovrebbero essere in grado di reggere determinate pressioni. Manchester City escluso dalle coppe? Io resterei lo stesso, l’ho fatto anche l’anno scorso al Chelsea. Aspettiamo di vedere cosa succederà col City, non penso che quanto emerso ieri sia la sentenza definitiva. Ci sono delle situazioni in cui un allenatore può anche guardare oltre”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve