Sarri: “In settimana in 8 con la febbre. Tifosi? Potevano darci una mano in più”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo dato tutto in partita, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo abbiamo pagato una settimana travagliata con otto giocatori con la febbre. Abbiamo commesso un errore dove non stavamo rischiando, quindi dispiace. Fa piacere che i ragazzi abbiano messo in campo tutto”.

Sui tifosi: “È chiaro che se lo stadio fosse stato in condizioni diverse un pizzico di aiuto poteva darlo con la spinta della curva. La squadra ha fatto quello che doveva, dopo una settimana che non è stata facile”.

Foto: Twitter Lazio