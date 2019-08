Sarri in panchina sabato: la decisione entro venerdì. Una soluzione…

La domanda è: Maurizio Sarri andrà in panchina sabato per Juve-Napoli, la partita che inevitabilmente sente di più? Una decisione verrà presa entro venerdì sera, non ci sono certezze in un senso o nell’altro. La polmonite sta migliorando ed è quasi alle spalle, gli effetti collaterali vanno gestiti. Se dipendesse da lui, ci sarebbe. Ma siccome non dipende soltanto da Sarri, verrà presa una decisione che ovviamente consenta di non correre il minimo rischio. Una possibilità sarebbe quella di andare nello spogliatoio prima di Juve-Napoli, parlare alla squadra e poi restare nel suo ufficio a guardare la partita, evitando lo stress ella gara. Anche perché poi ci sarebbe la sosta di due settimane che gli consentirebbe di recuperare al cento per cento. Ma la decisione su Sarri in panchina verrà presa entro la giornata di venerdì.

Foto: Twitter ufficiale Juventus