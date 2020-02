Sarri: “In Italia ci avrebbero dato due rigori, su Dybala e su CR7. In Europa metro diverso”

Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa dopo la gara persa 1-0 in casa del Lione: “Nel primo tempo abbiamo approcciato la gara lentamente, con poca aggressività, scadente. A volte questo approccio ci succede, senza venire a capo delle motivazioni. Le decisioni arbitrali? In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c’è un metro diverso e dobbiamo adeguarci. Cosa mi preoccupa del ritorno? L’aspetto preoccupante è la lentezza nella manovra, non possiamo essere produttivi su questi ritmi. Dobbiamo spazzare via questo aspetto dalla prestazioni, anche all’interno di buone gare mettiamo dentro 15-20 minuti così. Problema di relazione tra me e i giocatori? Non ho mai detto che non rispondono alle consegne. Rispondere a 100 all’ora è un conto, rispondere con la palla a 10 all’ora è un altro. Sono due calci diversi ma questo non vuol dire niente a livello di relazioni. E’ un difetto enorme, non so se abbiano più difficoltà nel farla viaggiare più veloce di prima”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve