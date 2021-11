Sarri: “Immobile sta abbastanza bene ma si è allenato poco. Leiva e Zaccagni devono recuperare la forma”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

Questi alcuni passaggi delle sue parole: “Dobbiamo andare avanti partita dopo partita, se facciamo troppi calcoli diventa tutto più difficile. Se dopo 72 ore devi giocare in trasferta a Napoli e ci pensi, poi puoi fare scelte condizionate. Vedremo come usciremo dalla partita di domani, poi penseremo a quella con il Napoli. Al di là di quanto giocano, per i giocatori conta il momento che attraversano. Quelli che vanno in nazionale stanno avendo un minutaggio superiore, noi ne abbiamo due-tre che hanno tantissimi minuti. Alcuni di questi stanno reggendo bene: finché non danno segnali di cedimento. Poi chiaramente a un certo punto della stagione il conto si presenterà per tutti.

Su Immobile: “Immobile? Sta piuttosto bene. Ha fatto il primo e il secondo allenamento dicendo che non aveva dolore ma che sentiva sensazioni diverse da un polpaccio all’altro. Ora questa sensazione è sparita, certo si è allenato quasi niente”.

Su Zaccagni: “E’ il giocatore meno in condizione fisica. E’ passato attraverso una serie di problematiche che non gli hanno consentito di avere la giusta condizione. Lascia la sensazione di un calciatore che fa il compito perché nelle gambe non ha quel qualcosa in più”.

Su Lucas Leiva: “Leiva sta meglio, ha avuto un piccolo scadimento di forma normalissimo. Lo sto vedendo in crescita, me lo ha confermato anche lui. Ma per rispetto dei giocatori non dirò chi giocherà domani”.

Foto: Twitter Lazio