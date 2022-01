Sarri: “Immobile fenomenale, gioca bene anche con la squadra. Perché l’indice di liquidità non vale per i club indebitati?”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato nel post partita dell’Arechi ai microfoni di Dazn: “Sto iniziando a studiare. Però non capisco perché ci sono squadre indebitate, ma con un indice di liquidità in pari”. Su Immobile: ” Ultimamente è migliorato anche nel gioco con la squadra e in area è fenomenale. Ha sempre attaccato la profondità e ora apre anche spazi per i compagni”

FOTO: twitter lazio