Sarri: “Immobile assente? Saremo sempre in 11. Porto? Squadra forte, ha perso solo due volte in stagione”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto.

Queste le sue parole: “Immobile assente? Giocheremo comunque in undici come abbiamo fatto in altre occasioni. Troveremo delle soluzioni. Se recupera per Udine? Vediamo se passa la febbre per domani o dopodomani, non lo so. Sicuramente non sarà nelle condizioni ideali ma ci farà sempre comodo”.

Sul Porto: “Quello che è stato fatto in passato non conta, è una squadra molto forte, organizzata e fresca. Ha qualche giocatore esperto e tanti giovani interessanti, come Vitinho e Vieira. Inutile parlare troppo: ha perso solo due volte in stagione il Porto”.

Sui progressi internazionali: “Mi aspetto sempre una squadra che entra sempre con l’atteggiamento mentale giusto. Ma è difficile entrare nella testa, anche quella inconscia, di un gruppo. Una volta allenavo una squadra e perdemmo la prima partita di Champions. Il giorno dopo, in riunione, ero furioso, ma due giocatori mi hanno detto: ‘Mister, lo sa che siamo rimasti solo per il campionato’. Questo per dire che non è semplice entrare e capire un gruppo”.

Sull’Europa League: “È una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori nello stesso livello. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società”.

Foto: Twitter Lazio