Sarri: “Il rammarico è non aver fatto il terzo gol. Non so cosa si noti all’esterno, ma lo spogliatoio è unito”

08/02/2026 | 23:32:00

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Sul 2-0 la sensazione che era fatta non c’era, mancava tanto tempo e la Juventus stava attaccando con vigore. Se c’è un rammarico è che abbiamo avuto due volte la palla del 3-1, poi che la Juventus potesse pareggiare era evidente. Il rammarico è più per le due o tre occasioni sprecate per chiudere la partita”.

Cosa si porta dietro da questa trasferta? “Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo, anche se un pizzico di rammarico rimane. Mi porto la consapevolezza è che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, hanno sempre reagito alle difficoltà che abbiamo incontrato e questo dal punto di vista morale mi dà grande soddisfazione”.

L’obiettivo è ritrovare entusiasmo? “Capisco che a vederci dall’esterno ci sono sensazioni diverse, ma dentro la squadra non c’è un clima negativo ma abbastanza positivo: i ragazzi si allenano bene e con passione. Poi è chiaro che giocare con l’Olimpico vuoto è stata una bruttissima sensazione, ci piacerebbe che certe diatribe tra la società e i tifosi finissero perché abbiamo bisogno della nostra gente”.

Foto: sito Lazio