Sarri: “Il mio futuro? Non ne ho idea, non mi sono sentito ascoltato. Ma c’è un contratto”

23/05/2026 | 23:44:36

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Pisa: “Messaggio alla squadra? Un ringraziamento, perché non hanno mai mollato in una stagione devastante. Questa non è stata sicuramente la squadra più forte che io abbia allenato, ma quella che, forse, è stata la pù forte dal punto dei valori morali. Futuro? Non ho idea, sono ancora sotto contratto. Nei prossimi giorni valuteremo il da fare. Non sono particolarmente contento, mi sono sentito non ascoltato. Però c’è un contratto in essere, quindi vediamo. Sicuramente questa è stata la stagione più difficile da quando sono in Serie A, per tantissimi motivi d’origine diversa. Penso che alla fine averci tirato fuori una stagione dignitosa è stato anche positivo. Abbiamo fatto 29 punti nel girone di ritorno. Insomma è stata una stagione buona considerando tutte le difficoltà”.

Foto: sito Lazio