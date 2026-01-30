Sarri: “Il mercato non mi interessa. Su Romagnoli deciderà la società”

30/01/2026 | 23:27:23

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa: “La mia esultanza al rigore di Cataldi? Sono state settimane complicate per noi, giocare senza i nostri tifosi non è stato semplice, ma come ho detto prima questo è da considerare un gesto d’amore. Giocare senza la maggior parte dei tifosi è stato difficile, ma dobbiamo considerarlo un gesto d’amore. Mercato in chiusura? Non lo so, non mi interessa il mercato. Romagnoli? Ho già risposto 3 volte, basta grazie. Ho già detto quello che penso, starà alla società ora. Io ci ho parlato anche un minuto fa con Romagnoli e non sapeva nulla ancora”.

Foto: sito Lazio

