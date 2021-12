Sarri: “Il litigio con Milinkovic una fake news. Mercato? E’ legato alle uscite, vedremo”

Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia: “Nella ripresa abbiamo palleggiato meno, perché abbiamo strappato noi la gara.vAvremmo dovuto tenere il ritmo più basso, poi nel finale, dopo l’infortunio di Acerbi, siamo stati bravi a tenere a livello caratteriale. Finora è stato un cammino difficile, tra vittorie e cadute rovinose. Ora sembriamo in crescita, soprattutto nel fraseggio veloce come piace a me. Luis Alberto? Ci ho litigato una volta sola, quattro mesi fa. In questi giorni ho letto una fake news su un mio presunto litigio con Milinkovic, non mi risulta. In questa prima parte di stagione abbiamo avuto poche settimane di allenamento complete, questo purtroppo è il calcio moderno, Mercato? Il nostro è legato alle uscite, vedremo”.

FOTO: Twitter Lazio