Sarri: “Il Feyenoord ha potuto rinviare la partita per concentrarsi per la coppa? E’ una vergogna. Ci sentiamo presi in giro”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “Come ho reagito al ko con la Salernitana? Nei primi due giorni ho fatto l’incazzato, non si può perdere una partita come quella di domenica. Avevamo il totale controllo del gioco. Poi, una volta subito il gol, ognuno ha voluto reagire a suo modo, non di squadra. Non mi ha fatto piacere. Poi ho cominciato a pensare al Feyenoord”.

Come ha visto Milinkovic?

“Ha una condizione emotiva come la mia, incazzato. È normale dopo un’ammonizione del genere. Non c’è niente da fare. È il primo giocatore che in 50 anni di calcio che ha la palla e viene ammonito”.

La Uefa permette agli olandesi di rimandare la partita del campionato per concentrarsi sull’Europa League.

“È una vergogna della Uefa, la partita è in programma. Ci sentiamo presi per il culo”.

Può essere la partita di Romero?

“Non so come stanno i ragazzi che hanno giocato di più. Domani mattina tiriamo le somme finali”.