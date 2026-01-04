Sarri: “Il divario tecnico è palese. Mercato? Ho fatto delle riunioni con il direttore, dovete parlare con lui”

04/01/2026 | 15:48:31

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Se il mercato ha inciso nella partita di oggi? Per quanto riguarda la partita il divario tecnico è palese, probabilmente avremo perso ugualmente ma ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso, sembravamo orientati a pressare alto ma per timore ci siamo abbassati e abbiamo perso tutti gli uno contro uno. L’unica fase vera della partita è stata all’inizio del secondo tempo, ci abbiamo messo qualcosa di nostro in negativo. Ho fatto delle riunioni con il direttore, di mercato dovete parlare con lui. Ho fatto qualche nome per far capire le caratteristiche, ma poi dipende da loro”.

Foto: sito Lazio