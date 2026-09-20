Sarri: “Il contatto Kalulu-Rowe? Se il Var non chiama su episodi così va abolito”

20/09/2026 | 20:56:18

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Torino: “Il contatto Kalulu-Rowe? Se un fallo è un fallo va fischiato. La soglia dei contatti si può abbassare o alzare. Ci sta che l’arbitro non possa averlo visto, ma deve poterlo rivedere. Se si torna al calcio dove decide sempre solo l’arbitro io sono contento. È una squadra che non sta crescendo dal punto di vista dell’iniziativa, sul resto siamo in crescita. Questo processo di apprendimento non deve spegnere l’iniziativa, in questo momento siamo pieni di nozioni nuove con giocatori che hanno vissuto ere diverse. Var? Meglio mai che troppo come prima. Preferisco questa versione. Poi però ci sono degli episodi evidenti come quello di Rowe trattenuto da Kalulu. Ma se il var non chiama su episodi così aboliamolo”.

foto x atalanta