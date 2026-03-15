Sarri: “I tifosi sono determinanti per noi. Servirà una gara attenta”

15/03/2026 | 20:32:30

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Per una squadra come la nostra è bellissimo e determinante ritrovare questa gente. Un popolo particolare che puoi conoscere fino in fondo solo se la vivi dall’interno. Quanto all’aspetto tecnico, abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori e dobbiamo arrangiarci. Patric ha un po’ di palleggio e può dare il suo contributo come accaduto già domenica scorsa contro il Sassuolo. Dobbiamo stare attenti a non perdere palla in modo banale, le preventive vanno fatte bene perché loro in ripartenza possono essere fenomenali. In attacco stiamo crescendo, Maldini sta lavorando bene e speriamo possa essere una gara positiva per la Lazio”.

Foto: sito Lazio