Sarri: “I derby non si giocano, si vincono”. Su Rovella e Castellanos…

20/09/2025 | 15:15:57

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma.

Queste le sue parole: “Le emozioni devono rimanere le stesse: è una partita particolare, estremamente sentita. Penso che queste siano tra le partite più sentite in Europa, uno dei derby più intensi e seguiti al mondo. Quindi, per forza di cose, le emozioni, così come il livello di adrenalina, sono molto alti. Gli acciaccati non lo so. Castellanos sembra essere più avanti, sembra recuperabile. Rovella lo valutiamo oggi. Per il resto, gli altri infortunati sono sempre fuori, forse. Per quanto riguarda Patric, ieri ha fatto una parte dell’allenamento con la squadra, quindi potrebbe essere in panchina, ma in un ruolo più simbolico che effettivo”.

Dele-Bashiru come sta? “Il controllo è assolutamente negativo. Oggi si dovrebbe allenare il piano e dovrebbe essere dentro”.

La Roma è più avanti fisicamente: “Le squadre di Gasperini sono sempre le squadre fisiche e aggressive che ti creano un migliorare di difficoltà, quindi è una valutazione abbastanza corretta e chiaro che bisognerebbe essere su altissimi livelli tecnici per mandare a vuoto questo livello d’aggressività”.

La Roma secondo lei è favorita ? “Non mi importa niente, il derby è una partita fra due popoli e dal punto di vista sportivo si odiano e quindi io voglio solo che la mia squadra favorita o non favorita vada dentro e lotti per il proprio popolo. Poi chi è favorito non mi interessa, l’obiettivo è quello che noi dobbiamo, lottare per il nostro popolo. 95-100 minuti, altrimenti sarà lunga la partita, a 35 gradi penso, perché dentro allo stadio ci saranno 35 gradi. Non mi importa di niente”.

Foto: sito Sportitalia