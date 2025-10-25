Sarri: “Ho un buon rapporto con Fabiani, con Lotito è tutto nella norma. Perché si è parlato del mio contratto?”

25/10/2025 | 14:28:47

Sarri ha parlato in conferenza stampa anche del rapporto con i vertici della Lazio: “Io col direttore Fabiani ho sempre avuto un buon rapporto, questo non vuol dire che si possano vedere alcune cose in maniera diversa. Ieri sera ho parlato col presidente, è tutto nella norma. Mi hanno detto che si è parlato del mio contratto, non ci sono assolutamente novità perché ho firmato mesi fa un contratto triennale”.

foto x lazio