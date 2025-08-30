Sarri: “Hellas Verona? Serve un forte riscatto. Sbagliato l’atteggiamento contro il Como”

30/08/2025 | 15:22:56

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i biancocelesti e l’Hellas Verona. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Abbiamo lavorato normalmente, riposando il martedì e facendo doppia seduta mercoledì. Da giovedì abbiamo preparato la partita, una programmazione normale così come si è fatto un lavoro normale nella settimana. I filmati del lunedì sono stati solo sulla fase difensiva, da giovedì abbiamo pensato a questa partita. Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi”. Sui possibili cambiamenti: “Se penalizziamo qualcuno per l’ultima prestazione penso che non ce la faremo a cambiare tutti, la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo. C’è da condannare l’atteggiamento collettivo, a livello individuale non vedo nessuno più colpevole di altri. Mi farà piacere tornare all’Olimpico, ma dobbiamo sentire la voglia di tornare a dare una soddisfazione ai tifosi”. Sulle caratteristiche della squadra: “La mia esperienza alla Lazio non è mai stata di grande palleggio, quando parlo del modo di giocare non mi riferisco al modulo, ma come sviluppavamo il gioco. A Como l’unica sensazione era che si potesse far male andando in profondità, ne abbiamo parlato all’intervallo e qualcosa si è visto nella ripresa. Abbiamo avuto statistiche da Serie C a Como, tra efficienza e percentuale di passaggi riusciti, nel paradosso questo mi dà fiducia perché non possiamo avere questi numeri. Il Como forse è superiore a noi tecnicamente, ma a livello di atteggiamento abbiamo sbagliato. Siamo rimasti a metà strada e sono emerse le loro qualità, si poteva giocare con qualsiasi modulo ma il risultato non sarebbe cambiato”.

Foto: Sportitalia