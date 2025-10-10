Sarri: “Ha ragione Rabiot. Tirare in ballo i soldi non ha senso: se non scendesse in campo, neanche il presidente della Lega li prenderebbe”

10/10/2025 | 14:53:50

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nel suo intervento su Lazio Style Channel ha parlato anche delle differenze tra la sua prima esperienza in biancoceleste e quella attuale:

“Le situazioni della mia prima esperienza sono completamente diverse. Allora c’era la possibilità di fare un salto di qualità importante, tra la Champions e la cessione di Sergej. La frustrazione nasceva dal fatto che si percepiva come quel salto di qualità non si stesse realizzando. Qui, invece, non ci sono delusioni: quest’anno le premesse erano chiare. Cancellieri? Sta crescendo per conto suo, è diverso rispetto a due anni fa: molto più maturo e più convinto dei propri mezzi dal punto di vista calcistico. Dà il meglio di sé in accelerazione e nell’attacco degli spazi. Se lo facciamo palleggiare, gli togliamo le caratteristiche più belle che ha. Stiamo cercando un modo di giocare che esalti proprio quelle qualità. La partita tra Milan e Como a Perth? Ha ragione Rabiot, e credo che abbia ricevuto una brutta risposta. Tirare in ballo i soldi non ha senso, anche perché, se Rabiot non scendesse in campo a lottare ogni tre giorni, non li prenderebbe neanche il presidente della Lega”.

Foto: Sportitalia