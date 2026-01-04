Sarri: “Gli arbitri? Siamo la seconda squadra in Serie A per minor numero di falli fatti eppure siamo quelli con più espulsioni”

04/01/2026 | 16:00:37

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Siamo la seconda squadra in Serie A per minor numero di falli fatti eppure siamo la squadra con più espulsioni. Questi numeri non mi tornano un granché, ma questo è un argomento affrontato anche ieri in riunione tecnica, gli arbitri non devono essere un alibi. Se quelli subiti sono errori rimangono, è inutile starci a pensare. Abbiamo affrontato e spesso superato mille difficoltà, mettiamo anche questa difficoltà nella lista. Abbiamo preso altre due espulsioni evitabili e questo ci mette in difficoltà per la prossima partita, dalla seconda giornata abbiamo 6/7 giocatori fuori con varie motivazioni. Il momento di mercato è un momento di difficoltà per tutti, la gestione dei giocatori è difficile. Per questo tutti gli allenatori chiedono di far chiudere prima il mercato estivo e di fare una finestra di dieci giorni a gennaio, tanto il 70% delle operazioni si fanno negli ultimi due giorni”.

Foto: sito Lazio