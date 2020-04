Sarri: “Giocheremo per 14-15 mesi consecutivi. Il Milan di Sacchi? Era avanti di vent’anni”

In diretta YouTube sul canale ufficiale della Juventus, il tecnico Maurizio Sarri ha raccontato come sta passando la quarantenza: “Ho riguardato un po’ di partite per rifarmi un’idea più distaccata. In questo momento momento bisogna pensare che faremo l’estate giocando, dunque questo è il momento giusto per staccare. Mi sa che faremo quattordici mesi consecutivi. Guardo il Milan di Sacchi e mi rendo conto che erano vent’anni avanti. E poi leggo tanti gialli. Se ho mai pianto per il calcio? Per le delusioni, perché a questi livelli ho vinto poco. Mai in pubblico ma ogni tanto quando torni a casa, credo sia naturale per la passione e non un segno di debolezza ma di forza: da lì ritrovi motivazioni”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC