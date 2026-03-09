Sarri: “Giocare in un Olimpico vuoto è triste e avvilente. Mi auguro che qualcuno ponga rimedio. Su Motta…”

09/03/2026 | 20:38:53

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Voglio la nostra versione vera, abbiamo numeri molto diversi nelle ultime gare che si possono spiegare solo con una questione psicologica. Io vorrei una Lazio che abbia sempre le stesse motivazioni. L’esordio di Motta? Più ci parli, più lo metti sotto pressione. E’ un ragazzo abbastanza tranquillo, abbiamo vissuto la cosa con totale normalità. Stadio vuoto? Triste, deprimente, avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società”.

Foto: sito Lazio