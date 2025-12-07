Sarri: “Gila ha detto all’arbitro che non è di alto livello. La rosa va rinforzata”

07/12/2025 | 21:14:38

Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Bologna: “Gila non ha offeso l’arbitro, gli ha solo detto che per lui non è un arbitro di alto livello. Solitamente in queste situazioni gli arbitri si girano e vanno via. Castellanos in questo momento non è al massimo della condizione fisica, Noslin non è un attaccante puro e Dia negli ultimi due spezzoni di partita mi è piaciuta, aspettiamo che cresca di condizione Castellanos. So che il presidente ha detto che non indebolirà la squadra, ma attenzione. Non indebolita non basta, la rosa va rinforzata. Se deve arrivare qualche giocatore che non ci migliora, meglio che non arrivi”.

foto X Lazio