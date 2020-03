Sarri: “Gare rinviate? Sto facendo impazzire il mio staff, dobbiamo accettare tutto. Aspettiamo comunicazioni”

Maurizio Sarri, durante l’odierna conferenza, ha parlato anche del calendario e dei recuperi delle partite rinviate: “Sto mandando via di cervello tutto lo staff facendolo impazzire perché sto chiedendo di giorno in giorno cose diverse. Quello che ci succede intorno va vissuto come fatto compiuto, noi dobbiamo porre l’attenzione sulla partita sperando che mercoledì ci dicano che partita c’è lunedì, altrimenti si perdono energie su cose inutili”.

Foto: Juventus Twitter