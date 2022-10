Sarri furioso: “Il giallo a Milinkovic? Se parlo mi squalificano per sei mesi…”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo il ko contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Se ti dico quel che penso prendo sei mesi di squalifica, episodio sconcertante. Il pallone in possesso, l’avversario era in ritardo, mette il piede sotto e non è Milinkovic che viene in ritardo. Quel che penso non te lo posso dire ma puoi immaginartelo. Penso sia lo stesso arbitro dello scorso anno che ammonì Zaccagni e anche lì ci voleva fantasia per dar simulazione. Anche alla ripresa siamo partiti bene, fino all’1-1 abbiamo fatto una buona partita, squadra talmente padrona della partita che non pensavamo a prendere gol. Questo ha fatto in modo che la reazione del 2-1 non è stata da squadra vera, abbiamo reagito di impulso e nervosismo perdendo tutti gli equilibri. Fino a quel momento avevamo fatto una partita di buon livello. Questo purtroppo è il calcio attuale, bisogna farci i conti con queste partite ravvicinate. Abbiamo preso una brutta botta dobbiamo rialzare la testa e capire perché abbiamo avuto una reazione mentale così scomposta, c’era tutto il tempo per rimetterla apposto e ripartire a testa bassa. Dopo il gol del 2-1 ci siamo scomposti. Scelta? Tornassi indietro lo farei giocare dall’inizio tanto più cerchi di gestirla più vengono questi casini”

Foto: twitter Lazio