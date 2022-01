Sarri: “Fosse per me farei spendere un miliardo al club per il mercato. Zaccagni? Ha una distorsione alla caviglia”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “La squadra sta crescendo, soprattutto nello spirito. Mi sembra che sia più disposta al sacrificio e alla lotta. Stasera siamo stati trasportati tutti in questo clima, compresi i ragazzini entrati dalla panchina. Bene così. Ci dispiace arrivare alla partita con l’Atalanta con 120 minuti sulle gambe, ma la bizzarria di questi calendari porta a questi squilibri”.

Sul mercato: “Se fosse per me farei spendere al club un miliardo, ma bisogna tenere conto delle esigenze delle società. La Lazio ha una gestione molto oculata, non farà mai tanti acquisti in una sessione di mercato. Lo sapevo già prima. L’importante è che la società sia disposta mentalmente ad accompagnarci mentalmente nella crescita”.

Su Lazzari e Muriqi: “Lazzari fatto una fase difensiva migliore del solito. A livello offensivo fa sempre molto bene, è fuori discussione. Muriqi si è un po’ appannato col passare del tempo ma aveva giocato poco finora. Nel primo tempo invece ha fatto bene”.

Su Zaccagni: “Zaccagni ha riportato una distorsione alla caviglia, Pedro un problema al soleo. Se qualcuno deve rischiare, la logica mi porta a pensare che debba essere Zaccagni”.

Foto: Twitter Lazio